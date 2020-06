Ho er ny leiar for forretningsområdet som Ulsteinvik-avdelinga til Kongsberg Maritime høyrer til:

– Eg er veldig imponert

Wenche H. Andersen reiste heim frå Kina for å ta over jobben som øvste leiar for forretningsområdet Propulsion & Engines – i ei heilt spesiell tid for selskapet, og verda elles.