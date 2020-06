Greta Flø går av med pensjon ved årsskiftet – vil selje blomsterbutikken:

– Det har vore ein flott butikk å drive

I 22 år har Greta Flø (64) drive den kjende og kjære blomsterbutikken Ringstad Blomster i Ulsteinvik sentrum. Men – no er tida komen for at nokon andre tek over verksemda.