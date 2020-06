Meir arbeid for ABB i Ulsteinvik - bidreg på berekraftig brønnbåtkontrakt

Næringsliv

ABB i Ulsteinvik, som tel rundt 70 tilsette totalt, har prosjektleiing, prosjektingeniørar og produksjon av kontrollskap til kraftstyring på prosjektet - og er dermed djupt involvert i ordren.

- Dette prosjektet, som speler ei betydeleg rolle i det grøne skiftet innan levande fisketransport, er viktig for ABB Marine & Ports globalt, så vel som lokalt i Ulsteinvik, seier Pål-Ove Husøy, Vice President, Norwegian Yards i ABB.

Det 77 meter lange dieselelektriske fartøyet skal byggast ved Aas Mek. Verksted AS på Vestnes. Kunden Nova Sea Service AS er ein av Norges største produsentar av oppdrettslaks. Levering er planlagd til å bli i september 2021. «Færøysund» er Aas Mek. Verksted AS sitt andre nybygg for Nova Sea Service AS.

– Dette er ein veldig sofistikert brønnbåt med energieffektivitet som bidreg til berekraft i både næringskjeda og i arbeidsmiljøet, seier Sindre Sætre, leiar for ABB si marineverksemd i Norge, og legg til:

– Leveransen byggjer på mange års ABB-erfaring innan hybridkraftløysingar, og vi er stolte over den første til eit slikt spesialfartøy. Ordren akselererer også skiftet til grøne teknologiar innan shipping.

Batteri om bord vil ta effekt-toppar når skipet opererer med stor belasting, optimalisere energibruken og redusere drivstofforbruket og CO2-utsleppet. Energilageret vil også vere kritisk for å støtte fiskehelse og fungere som reserve i tilfelle straumbrot.