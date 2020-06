Seglar til Tyskland for å skifte mannskap

Næringsliv

Det polare ekspedisjonsskipet National Geographic Endurance, som eigentleg skulle gått frå verftet i vår ein gong - har blitt liggande grunna konsekvensane av koronakrisa.

Cruiseindustrien, inkludert eigaren av National Geographic Endurance - Lindblad Expedtions - er naturlegvis hardt råka av koronapandemien, og ein ventar no på å kunne returnere til meir normale tilstandar.

Mannskapet om bord i båten er for det meste filippinsk - og for å gjere det enklare for dei å kome seg heim, ved å få gjennomført mannskapsbyte, seglar National Geographic Endurance no til Tyskland. Mannskapet har vore om bord i skipet når det har vore fortøydd ved verftet.

Det opplyser Ulstein Group til Vikebladet Vestposten.

Skipet skal tilbake igjen til Ulstein Verft etter at mannskapsbytet er gjennomført.