Næringsliv

Tomislav Debeljak, eigar og toppleiar i kroatiske DIV Group, som eig Kleven Verft, er tysdag på plass på skipsverftet for å sjølv ta tak i forhandlingane - der ein vil prøve å finne fram til ei løysing på den fastlåste situasjonen - som i verste fall kan føre til ein konkurs. Debeljak er no også fungerande verftsdirektør - etter at Kjetil Bollestad sa opp.