Får ein løysinga på Kleven Verft-krisa torsdag?

Næringsliv

Den norske pressetalsmannen til DIV Group, Johan Wilskow, kunne onsdag ettermiddag opplyse om at det ikkje likevel blei styremøte i Kleven Verft AS den dagen. Men - det blei samstundes peika mot torsdagen, og moglegvis eit styremøte som skulle ta til på formiddagstid.

Torsdag morgon er det framleis ikkje bekrefta akkurat når dette møtet vil finne stad, men håpet er sjølvsagt at ein får i hamn ei løysing på det som har blitt den store snakkisen i lokalsamfunnet dei siste dagane.

Vil ein kome i mål med ei løysing som gjer Kleven Verft levedyktig vidare? Eller - må ein i verste fall slå verftet, med røter tilbake til då Marius Kleven sette opp ei smie i Kleivakøyla i 1939, konkurs?

Spørsmåla er mange - og svara har til no vore urovekkande få.

Striden står framleis mellom kroatiske DIV Group og deira eigar Tomislav Debeljak på den eine sida - og dei tre långjevarane som har terminert sine avtalar med verftet - med Sparebank 1 SMN i spissen.

Prosjektet som av Tomislav Debeljak har blitt nemnt som utløysaren bak krisa ein no ser, er plattformforsyningsskipet Kleven Verft skal byggje for kanadiske Atlantic Towing Ltd. Dette prosjektet tok Kleven Verft over frå eit anna verft i krise, Havyard Lervik.

Kva blir så enden på visa? Tek bankane over i ein periode, for så å finne nye eigarar til verftet? Eller, klarer Tomislav Debeljak og DIV Group på eitt eller anna vis å finne kapitalen som skal til for å redde selskapet, og sikre vidare eigarskap i Kleven Verft?

Det står att å få svar. Eit heilt lokalsamfunn - og ei heil næring ventar.





Krisa i Kleven 240 har ikkje fått løn og feriepengar Dei 240 utanlandske arbeidarane i Kleven Maritime Contracting AS har ikkje fått løn eller feriepengar som følgje av den fastlåste situasjonen i Kleven.

Tilsette går på jobb som vanleg, men bur seg på konkurs – Det er inga løysing. Og til lenger det går til verre blir det, seier hovudtillitsvald ved Kleven, Olav Høydalsvik.