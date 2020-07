Ingen informasjon om Kleven torsdag

Næringsliv

Torsdag ettermiddag var styret i Kleven Verft samla til styremøte om framtida til verftet. Utanfor portane hadde fleire medium samla seg for å vente på nyhende frå møtet, men no ser det ut til at det ikkje vil kome noko nytt frå verftet torsdag.

Johan Wilskow, den norske pressetalsmannen til DIV Group, skriv i ein e-post at det ikkje vil bli gitt informasjon eller utsegner frå verken Kleven Verft eller frå DIV Group torsdag.

Ein må dermed smørje seg med tolmod for neste kapittel i den dramatiske sagaen om Kleven Verft. Framleis veit ein ikkje om ein kan kome i mål med ei løysing som gjer Kleven Verft levedyktig vidare, eller om ein i verste fall slå verftet, med røter tilbake til då Marius Kleven sette opp ei smie i Kleivakøyla i 1939, konkurs.

Det står dermed att å sjå om ingen nyheiter er gode nyheiter, eller om fredagen vil bringe mørkare skyer inn over Kleven.

Krisa i Kleven 240 har ikkje fått løn og feriepengar Dei 240 utanlandske arbeidarane i Kleven Maritime Contracting AS har ikkje fått løn eller feriepengar som følgje av den fastlåste situasjonen i Kleven.

Tilsette går på jobb som vanleg, men bur seg på konkurs – Det er inga løysing. Og til lenger det går til verre blir det, seier hovudtillitsvald ved Kleven, Olav Høydalsvik.