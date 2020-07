Pressa er kalla til Kleven Verft fredag formiddag - får ein løysinga på krisa no?

Næringsliv

Det er naturlegvis knytt stor spenning til om ein får ei løysing på krisa som har oppstått ved Kleven Verft. Det DIV Group-eigde verftet fekk kontoane sine frosne då tre långjevarar, med Sparebank 1 SMN i spissen, terminerte sine avtalar med Kleven Verft.

Det er venta at DIV Group-eigar Tomislav Debeljak møter pressa fredag formiddag, og forhåpentlegvis får lokalsamfunnet og den maritime næringa elles no svaret på korleis ein tenkjer å løyse krisa.

Det er DIV Group sin norske pressetalsmann, Johan WIlskow, som opplyser om dette til Vikebladet Vestposten og andre medieaktørar. Det er venta at pressa får møte Debeljak klokka 10.30.

Allmøte for dei tilsette - NAV på plass

Ifølgje hovudtillitsvald for Fellesforbundet ved Kleven Verft, Olav Høydalsvik, kom det ikkje fram noko nytt under møteverksemda torsdag - men han gav likevel eit hint om at noko kunne skje fredag - utan å kommentere ytterlegare.

Før pressa får møte Tomislav Debeljak er det kalla inn til allmøte for dei tilsette ved verftet.

Etter det Vikebladet Vestposten kjenner til er det representantar frå NAV til stades ved verftet fredag. Noko som kan peike på at konkurs for verftet er overhengande sannsynleg.

Følg med på den vidare utviklinga her på Vikebladet.no.

