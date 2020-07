Sparebank 1 SMN: - Håper det framleis finst ei framtid for Kleven Verft

Næringsliv

SpareBank 1 SMN har i ei pressemelding til media fredag valt å kommentere konkursen i Kleven Verft. Det var denne långjevaren som blei nemnt av Tomislav Debeljak i DIV Group, som aktøren selskapet kjempa for å overtyde. Sparebank 1 SMN skal ha terminert sin avtale med verftet, til liks med to andre långjevarar.

I meldinga går det fram at Sparebank 1 SMN er ein mindre kreditor - avgrensa til 30 prosent av finansieringa av eitt av byggeprosjekta ved verftet. Etter det Vikebladet Vestposten kjenner til gjeld dette plattformforsyningsskipet Kleven Verft tok over frå Havyard, og som skal leverast til kanadiske Atlantic Towing Ltd.

- Dette er ein trist dag for alle som er knytt til Kleven Verft. No blir det opp til bustyrar kva som skal skje vidare. Vi vil gjerne bidra konstruktivt i diskusjonane som ventar - og har håp om at det framleis finst ei framtid for Kleven Verft. Bakgrunnen for konkursen ønskjer vi ikkje å kommentere, no ser vi framover. Årsaka til konkursen er noko av det bustyrar skal finne ut av, seier Hans Tronstad, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SMN.

Utanom denne kommentaren vil Sparebank 1 SMN vidare vise til den som blir oppnemnt som bustyrar.