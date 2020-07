Oppnemnd som bustyrar etter konkursen:

– Pri ein, og vårt utgangspunkt, er å jobbe med sikte på vidare drift

– Vårt utgangspunkt er å jobbe for å avklare moglegheitene for vidare drift, seier advokat Bjørn Åge Hamre. Han er bustyrar for Kleven. Advokatfirmaet har sett ned eit stort team som skal jobbe med konkursen.