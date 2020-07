Skaparhuset opnar under Trebaatfestivalen 14. august

Næringsliv

Skaparhuset er klar for bruk etter ferien og planlegg offisiell opning fredag 14. august. Dette er samstundes som Trebaatfestivalen går føre seg i Ulsteinvik.

Dette opplyser Skaparhuset i ei pressemelding.

- Vi har jobba lenge med å sette i stand lokalet og no gler eg meg veldig til å puste liv i denne unike møteplassen for innovasjon og læring. – Ein arena for læringslivet, rett og slett., seier dagleg leiar Kjersti Kleven.

Skaparhuset ligg i Sjøgata rett ved Quality Hotel Ulstein, så Kleven meiner det skal vere lett å finne både på opningsdagen og for dei mange som skal bruke det framover.

Opninga vil skje i to delar:

– Først blir det ein offisiell del for inviterte gjestar. Deretter opnar Skaparhuset for alle og utover dagen kan dei som vil kome innom for å sjå på lokalet og få ein smakebit av kva som vil skje her framover. Vi kjem tilbake med meir informasjon om programmet når det nærmar seg, fortel Kleven.

Desse står bak Skaparhuset: Høgskulen i Volda, Mafoss, NCE iKuben, ProtoMore kunnskapspark, Sparebanken Møre, Ulstein Næringsforum, Ulstein kommune, Ulstein vidaregåande skule og ÅKP. Prosjektet er økonomisk støtta av Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sparebanken Møre.