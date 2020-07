Kleven-bustyraren til E24: – Vi har to veldig seriøse interessentar

Næringsliv

Ifølgje næringslivsavisa E24 er det to seriøse interessentar inne i biletet når det gjeld å overta konkursråka Kleven verft.

– Det er to veldig seriøse interessentar, men det er litt andre plan utfordringane ligg på no, seier bustyrar Bjørn Åge Hamre til E24.

Hamre seier at dei framleis har håp om å skaffe ein ny eigar til verftet.

– Vi jobbar intenst vidare gjennom helga, skriv Hamre i ein tekstmelding til E24 laurdag formiddag.

Bjørn Åge Hamre seier vidare til næringslivsavisa at arbeidet no held fram internt.

– I og med at vi framleis jobbar med dette, ligg det eit håp om å få til ei eller anna form for løysing, seier Hamre, men legg til at arbeidet er svært krevjande.

– Vi har løyst mange utfordringar, men framleis er det nokre heilt avgjerande ting som må på plass, seier bustyraren.

Fredag kveld var det klart at Langset AS kjøpte opp Kleven Marine Contracting og tilbyr arbeid til alle dei om lag 225 tilsette i selskapet.

No står det att så sjå kva som vert skjebnen for resten av Kleven-buet.