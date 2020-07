Næringsliv

Det blir leita etter ein ny eigar, eller eventuelt ein eigarkonstellasjon, som kan ta over Kleven Verft - etter at konkursen blei offentleggjort 4. juli. Litt over ei veke etter har ein lukkast med å selje det eine av tre selskap det blei meldt oppbod i, Kleven Maritime Contracting - eller KMC - til Langset-konsernet.