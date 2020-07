Så å seie i hamn med ei løysing for Kleven Verft: - Veldig gledeleg

Næringsliv

Kleven Verft vil etter alt å døme få ein ny eigar innan svært kort tid - og det skal vere snakk om eit stort, norsk selskap som vil ta over verftet.

Det kom fram under NRK si kveldsnytt-sending måndag kveld - der bustyrar Bjørn Åge Hamre blei intervjua på direkten av NRK Møre og Romsdal.

- Dette har vore det mest ekstreme eg har jobba med, sa Hamre.

Det har etter det han fortel vore ei svært komplisert sak å styre forhandlingane som har vore mellom mange ulike partar. Han fortalde vidare at det har vore jobba natt og dag for å sikre ei løysing for verftsselskapet - etter at KMC blei kjøpt av Langset-konsernet.

- Vi har hatt nokre viktige gjennombrot no i kveld (måndag), og vi kan seie at vi er veldig nære no. (...) Eg er trygg på at det vil vere drift ved Kleven i lang tid framover. Det er kjernen i avtalen vi jobbar med å formalisere no, sa Hamre.

Det mangla visst nok berre nokre underskrifter på at avtalen skulle vere formalisert, då Hamre snakka med rikskringkastaren.

Vikebladet Vestposten kjenner elles til at ein skal ha vore nært ein avtale for verftet også før helga - men at forhandlingane stranda noko i løpet av helga på grunn av ulike syn på detaljar.

- Veldig spente

Hovudtillitsvald Olav Høydalsvik blei også intervjua av NRK, men sa også til Vikebladet Vestposten like etterpå at det var svært gode nyheiter å få frå bustyrar Hamre måndag kveld.

- Dette er rett og slett veldig gledeleg - og dei tilsette har sett fram til dette, og håpa i det lengste at ting ville ordne seg. Vi er sjølvsagt veldig spente på kven den nye eigaren er, seier Høydalsvik til Vikebladet Vestposten.

Og kanskje enno viktigare - Høydalsvik fortel også at bustyrar Hamre indikerte overfor han at aktøren som no står på trappene til å ta over også har med seg arbeid til Kleven Verft.

Etter det Vikebladet Vestposten kjenner til kan det også vere duka for ein retur for han som nyleg var administrerande direktør ved verftet, Kjetil Bollestad - men han ønsker sjølv ikkje å kommentere dette overfor Vikebladet Vestposten natt til tysdag. Både Bollestad og tidlegare finansdirektør ved verftet, Ola Beinnes Fosse, har vore observert ved verftet dei siste dagane.