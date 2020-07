Næringsliv

Tysdag blei det gjennom næringslivsportalen Nett.no (ekstern lenkje) kjent at Atlantic Towing Ltd. har kansellert kontrakten med Kleven Verft rundt bygging av eit plattformforsyningsskip. Eit skip som først blei bestilt av Fafnir Offshore i 2014, men som etter mykje fram og tilbake blei overtatt av kanadiske Atlantic Towing Ltd.