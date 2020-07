Frøy Vest AS tok over sin tredje båt frå Hukkelberg Boats

Flytta frå Ørsta til Ulsteinvik:

Frøy Vest AS og Frøy Vest Rederi AS er to av selskapa i den familieeigde Frøy-gruppen, som er Norges største tilbydar av servicetenester til havbruksnæringa. No var tida komen for å flytte Ørsta-kontoret til Borgstein, der dei to selskapa er midt i smørauget i den maritime klynga.