Axxis Geo Solutions einige med kreditorane

Næringsliv

Leiinga i havbotnseismikkselskapet Axxis Geo Solutions, som i si tid heitte Neptune Offshore, og var Ulsteinvik-basert, har over ein lengre periode prøvd å bli einige med kreditorane sine om ei restrukturering. Selskapet, som tidlegare var deleigd av mellom anna Jogeir Romestrand, er i dag eigd av mange ulike aktørar.

Den største enkeltpotten er eigd av Per Sævik og hans familieselskap Havila Holding. Dei kontrollerer like over 26,4 prosent av aksjane i det børsnoterte selskapet. Forkortinga AGS blir nytta om aksjen på Oslo Børs.

Nest største aksjonær er Ronja Capital, investeringsselskapet til den Ålesund-baserte sandsøyingen Roger Halsebakk - som er mest kjend for å eige og drive verdas største brønnbåtreiarlag, Sølvtrans. Han kontrollerer like over 3,5 prosent av aksjane.

Konverterer leverandørgjeld til lån

Det har ikkje gått så bra etter børsnoteringa, og selskapet har opplevd eit dramatisk fall på 95 prosent sidan i oktober 2019.

I ei børsmelding torsdag går det fram at ei restrukturering av selskapet er på plass. I avtalen er det mellom anna einigheit om å konvertere meir enn 34 millionar dollar i uteståande leverandørgjeld til låneavtalar.

Løysinga vil ifølgje selskapet redusere den kortsiktige gjelda - men ikkje minst, betydeleg betre selskapet sin arbeidskapital.

