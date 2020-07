- Eg er veldig stolt over denne muligheita

Næringsliv

Torsdag vitja administrerande direktør i Green Yard Group, Hans Jørgen Fedog, dei tilsette ved Kleven og pressa.

- Eg er veldig stolt over at vi har fått muligheita til å overta dette flotte verftet. Eg er gammal skipsbyggar sjølv, har vore produksjonssjef på Simec i mange, mange år, og har alltid vore imponert over kvalitetet på det som har vore levert her ved Kleven. Det at vi no skal verre med å ta dette vidare saman med dei lokale kreftene, det ser vi veldig fram til, sa Fedog.

Han fortalde at dei også vil tilføre andre aktivitetar til verksemda for å gjere situasjonen meir stabil framover.

- Det vil sjølvsagt ta litt tid. Først pri no er å få solgt PSV-en. Det har vi veldig god tru på at vi skal få til. Og at vi skal få ein stor del av dei tilsette tilbake i jobb så fort som mogleg, sa Hans Jørgen Fedog.

Vi kjem tilbake med meir frå møtet med Fedog.