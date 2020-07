Larsnes Mek. Verksted leverte ny båt til Rostein - den andre hybride brønnbåten i verda

Næringsliv

Den første hybride brønnbåten i verda er søsterskipet Ro Vision, bygd ved same verft og levert i mars i år. Ro Vision er også nominert til Ship of the Year 2020.

Ro Venture blei levert til reiarlaget Rostein AS, torsdag. Det skriv Larsnes Mek. Verksted på si Facebook-side fredag.

Rostein sitt morselskap Rofisk er største eigar av verftet på Larsnes, og kontrollerer i underkant av 69 prosent av aksjane.

- Utrusta på rekordtid

Begge båtane er utstyrte med ein batteripakke frå Siemens, tre sett dieselgeneratorar frå Yanmar og SCR anlegg for NOX-reinsing frå Emigreen montert om bord.

- Båten har blitt utrusta på rekordtid, på knappe 4,5 månadar. Vi leverte Ro Vision i slutten av mars og med tanke på tida vi har vore inne i med utfordringane rundt Covid-19 situasjonen, har våre eigne tilsette og våre underleverandørar gjort ein formidabel innsats i denne spesielle perioden, der vi har hatt tilnærma full drift, skriv Larsnes Mek. Verksted på Facebook-sida si.

Båten er den sjuande i rekka i serien LFC 2020 frå Skipskompetanse AS i Måløy - og alle er bygd ved verftet på Larsnes.