Næringsliv

Jesper Wiig, seksjonsleiar for drift i det fylkeskommunale kollektivtransportforvaltarselskapet Fram, fortel at det har vore eit veldig spesielt siste halvår, også for dei ulike ferjesambanda i fylket. Det gjeld sjølvsagt også sambandet Hareid - Sulesund, der det i tillegg har vore ein ganske forseinka overgang frå å nytte fossilt drivstoff til å drive heilelektrisk.