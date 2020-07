Ingjerd og Maritimt Forum Nordvest vil snarleg ha på plass ei vrakpantordning for utrangerte norske fartøy

Næringsliv

Dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd, meiner det må etablerast ei kondemneringsordning for utrangerte norske fartøy.

- Ei slik ordning vil gi incentiv til flåtefornying og grøn teknologiutvikling. I offshoresegmentet vil ordninga bidra til betre balanse i ein marknad med overkapasitet, seier Ingjerd.

Aktualisert etter at Green Yard Group tok over Kleven

Han fortel at Maritimt Forum i lengre tid har hatt krav om ei vrakpantordning som fungerer.

- Kravet har no blitt aktualisert etter at Green Yard Group tok over Kleven Verft og signaliserte at kondemnering av skip vil bli eitt av segmenta nye Kleven skal satse på. Kondemneringsordninga vil gje store miljøgevinstar. Mange offshorefartøy har vore i opplag sidan oljekrisa, og etter fleire år utgjer desse eit aukande miljøproblem. Det avgjerande er at desse fartøya ikkje blir selde til utlandet som har lågare HMS-standardar enn i Norge, seier Arnfinn Ingjerd.

Som meiner at ei vrakpantordning på sikt vil bidra til å bygge opp både kompetanse og ein marknad for resirkulering av skip i Norge, men også gje store incentiv til flåtefornying av moderne, klimavenlege fartøy.

- Koronakrisa har bidrege til at prisen på skrapstål no er på eit botnnivå. Skraping av utrangerte fartøy blir neppe god butikk, for offshorereiarlaga eller verfta. Men, ei vrakpantordning vil på sikt kunne utvikle ein berekraftig skipsskrapingsindustri i Norge, seier Ingjerd.

Håper på krisepakke med pengar til kondemneringsordning

Ordninga bør ifølgje Ingjerd omfatte skip som har vore eigd av norske selskap i meir enn 12 månadar, uavhengig av flagg, og omfatte offshoreskip. Det må vere eit krav at kondemneringa skal skje ved norske verft.

- Regjeringa la inn 75 millionar kroner til ei kondemneringsordning for nærskipsfarta i Revidert Nasjonalbudsjett. Framstegspartiet ønskte innføring av ei generell vrakpantordning for utrangerte norske skip og riggar, men fekk ikkje gjennomslag hos regjeringa. Arbeiderpartiet vil bruke 200 millionar kroner til ei kondemneringsordning for skip. SV ville innføre ei ordning for miljøvenleg resirkulering av utrangerte fartøy og riggar. Andre parti har også diskutert det same, uten å ha konkludert, seier Arnfinn Ingjerd og legg til avslutningsvis:

- Det er difor grunn til å håpe på at det i ein ny krisepakke for maritim næring til hausten, kan kome meir pengar til ei kondemneringsordning for utrangerte norske fartøy.