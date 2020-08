Godt kvartal for Fjord1, trass utfordringar

Næringsliv

Trass i at koronaepidemien også merkast godt hos Fjord1, var andre kvartal i år betre enn på same tid i fjor.

Det melder ferjeselskapet sjølv i ei pressemelding. Selskapet omsette for 751 millionar kroner i andre kvartal, noko som er 9 prosent høgare enn same kvartal i 2019. Resultatet før skatt for første halvår er 10,5 millionar kroner.

Fjord1 har no 30 elektriske fartøy i drift, og kan melde om at arbeidet med elektrifisering av sambanda har gått framover sjølv om covid-19 har budd på utfordringar. Selskapet reknar likevel med å fullføre lade-infrastruktur i løpet av andre halvår 2020.

– Cateringområdet har vore utfordrande for selskapet første halvår, men vi ser ei positiv utvikling i juli med god effekt av gjenopning- og oppstart av sjølvbetente kioskar. Reiselivsområdet har vore svært krevjande i første halvår og vi ser at det vert utfordrande og i tida framover. Fjord1 har likevel stor tru på reiseliv og den felles reisesatsinga saman med Vygruppa held fram som planlagd, seier Dagfinn Neteland, administrerande direktør i Fjord1.