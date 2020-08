Sinne i industrien mot null-linja til NHO: Vi står klare til å streike

Næringsliv

– Vi er klare! Vi ønskjer ikkje konflikt, men når arbeidsgivarane nektar reelle forhandlingar, då vil sporet dei har valt, få konsekvensar, seier Kjell Smedsrud, nestleiar i Raufoss Jern og Metall og klubbleiar i Nammo Raufoss, til NTB.

Raufoss industripark er ein av dei største industriparkane i Noreg med rundt 3.000 tilsette fordelte på nær 40 bedrifter. Blir det brot i meklinga i frontfaget natt til fredag, går rundt 1.500 av desse ut i streik fredag morgon.

– Alt er no klart. Vi har klargjort streikevakter, stenging av portar og innsending av protokollar og permisjonsvarsel, fortel Smedsrud.

Totalt kan 28.000 industriarbeidarar over heile landet bli tekne ut i streik fredag dersom det blir brot i forhandlingane mellom Norsk Industri og høvesvis Fellesforbundet og Parat ved midnatt.

– Respektlaust

Smedsrud seier frustrasjonen er stor blant medlemmene over null-linja til arbeidsgivarorganisasjonen Norsk Industri.

Representantskapet i NHO har sagt nei både til auke i sentrale tillegg, høgare minstelønnssatsar og andre endringar som aukar kostnadene, som forskotering av sjukepengar eller auka kompensasjon knytt til skiftordningar, overtidsbetaling og reisetid.

– Det er respektlaust å møte arbeidstakarane på denne måten. Vi er jo innstilte på å forhandle, men arbeidsgivarane har bestemt seg for å ikkje røre seg i det heile. Vi har rettmessige krav som burde vore tekne på alvor, seier Smedsrud.

Norsk Industri seier til NTB at dei ikkje ønskjer å kommentere saka.

NHO: – Ein streik vil ikkje bli forstått

Representantskapet i NHO sa i ei fråsegn i juni at norsk arbeidsliv i år må vise samfunnsansvar og bidra til å få norsk økonomi ut av krisa pandemien har skapt, skriv organisasjonen.

Administrerande direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri uttalte til NTB før sommaren han trur ein streik ikkje vil bli forstått i den situasjonen landet står oppe i med fleire hundre tusen permitterte og mange bedrifter i djup krise.

Det er ikkje Kjell Smedsrud samd i.

– Dei gøymer seg bak koronakrisa. Dei ferskaste tala frå industriparken viser at dei aller fleste permitterte no er tilbake i jobb. Industrien byggjer seg veldig fort opp igjen no som transporten over grensene går som vanleg. Vi går ikkje med på at kapitaleigarane skal stikke av med heile verdiauken, seier Smedsrud.

– Det er heilt uaktuelt at det er arbeidsfolk som skal ta rekninga for denne krisa, understrekar han.

Prisveksten justert opp

Hovudkrava frå Fellesforbundet i oppgjeret er å sikre kjøpekraft til alle, lokale lønnstillegg i bedrifter som går bra, og dessutan at minstelønnssatsane blir heva.

Forbundet krev òg at alle arbeidstakarar skal få forskotert sjukepengar frå bedrifta ved sjukdom. I dag er det ikkje alle som har den retten, og mange opplever å bli gåande utan pengar medan dei ventar på utbetaling frå Nav.

Forbundet ønskjer òg ein revisjon av dei ulike avtalane på arbeidsplassane og peikar på at dette ikkje er gjort sidan det førre forbundsvise hovudoppgjeret for fire år sidan.

Førre veke vart overslaget for prisveksten i år justert opp frå 1,2 prosent til 1,4 prosent av Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU). Dette kan bidra til å gjere det endå vanskelegare å komme i hamn med oppgjeret, sidan arbeidstakarsida alltid har som mål å få oppgjer som held tritt med prisveksten.

Fakta om tariffoppgjeret i år

* Lønnsoppgjeret vart sett på vent då landet vart stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

* 3. august: Oppgjeret starta igjen med partane i den konkurranseutsette industrien i det såkalla frontfagsoppgjeret. Fellesforbundet i LO, Parat i YS og Norsk Industri i NHO er partar.

* Seinare same dag vart det brot i forhandlingane, som då gjekk til mekling hos Riksmeklaren.

* Fristen for meklinga er sett til 20. august klokka 24.

* Viss partane ikkje blir samde, blir det streik frå byrjinga av arbeidstida fredag 21. august.

* Fellesforbundet har varsla plassoppseiing for i overkant av 27.000 medlemmer, Parat for i overkant av 1.000 medlemmer.

* Oppgjeret er i år eit hovudoppgjer. Det betyr at det er rom for å forhandle om fleire ting enn lønn, til dømes arbeidstid, velferdspermisjonar og tillegg.

* Representantskapet i NHO vedtok 26. juni at det i oppgjeret i år ikkje kan givast sentrale tillegg, høgare minstelønnssatsar og andre endringar som aukar kostnadene, som forskotering av sjukepengar eller auka kompensasjon knytt til skiftordningar, overtidsbetaling og reisetid. Dei oppmodar òg lokale partar om å avstå frå lokale lønnstillegg.

* Hovudkrava frå Fellesforbundet i oppgjeret er å sikre kjøpekraft til alle, lokale lønnstillegg i bedrifter som går bra, og dessutan at minstelønnssatsane blir heva. Forbundet krev òg at alle arbeidstakarar skal få forskotert sjukepengar frå bedrifta ved sjukdom, og dessutan revisjon av dei ulike avtalane på dei ulike arbeidsplassane.