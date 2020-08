Hareids-bedrifter inviterer til Hareidkonferansen i starten av oktober

Næringsliv

Med temaet "berekraft i maritim næring" inviterer Hareids-bedriftene Hareid Group, Libra-Plast AS, Dimo, Jets og Ulmatec til konferanse 1. oktober.

Mykje av programmet er alt klart. Mellom anna skal professor og førsteamanuensis ved NTNU, Jan Emblemsvåg, snakke om thorium-basert fusjonskraft for den maritime næringa - medan Jan Arild Roppen i Hellesylt Hydrogen Hub skal snakke om hydrogen som energikjelde på sjø og land.

I tillegg kjem Runar Debess, banksjef for maritim næring i Sparebanken Møre, for å prate om marknadsutsiktene for den maritime næringa.

Også ein føredragshaldar til skal kome, men vedkomande er ikkje offentleggjort enno. Konferansier dagen er ingen ringare enn Ørjan Liavåg, medan artisten Liss skal underhalde musikalsk med ein minikonsert under "afterpartyet".