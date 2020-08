- Veldig kjekt og motiverande

Næringsliv

Den 3.800 kvadratmeter store butikken i Øyehols varehus – med eit 1.000 kvadratmeter stort lager i tillegg – har i 39 år vore ein viktig aktør i handelsstanden i Ulsteinvik. For fyrste gong, det fjerde året etter at Møbelringen byrja å dele ut prisar til butikkane knytte til kjeda – har Møbelringen Ulsteinvik no altså fått prisen for årets butikk i sin region.