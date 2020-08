Myklebust sikra ny kontrakt med Sølvtrans

Næringsliv

Myklebust Verft i Sande har sikra seg trippelen med reiarlaget Sølvtrans i Ålesund. Det går fram av ei pressemelding tysdag. Det er no klart at verftet skal bygge eit tredje fartøy basert på Kongsberg NVC 389-design. Frå før har Sølvtrans to slike skip i ordre ved verftet.

Det er kontraktsfesta levering av skipet i april 2022. Ifølgje pressemeldinga vil skroget byggast ved Hat-San verftet i Tyrkia.

– For å kunne møte etterspørselen etter brønnbåttenester både nasjonalt og internasjonalt, så har Sølvtrans valt å kontrahere nok ein brønnbåt ved Myklebust Verft. Vi opplever stor etterspørsel etter våre brønnbåtar i denne klassa. Som selskap er vi alltid opptatt av å kunne tilby det ypparste av kvalitet både når det gjeld båtar og fiskehandtering. I tillegg er det viktig å kunne bidra til lokal verdiskaping og arbeidsplassar. Med denne kontrakten oppnår vi dette, seier Roger Halsebakk i Sølvtrans Rederi.

I pressemeldinga går det fram at Inge-Jonny Hide, dagleg leiar ved Myklebust Verft, er godt fornøgd med den nye kontrakten.

– For ei veke sidan tok vi imot tre nye lærlingar og det er ei ekstra glede å kunne fortelje dei om denne kontrakten som sikrar spennande arbeidsoppgåver i deira læretid, seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide i pressemeldinga. Der skriv også Myklebust Verft: "For tida er sju av 142 tilsette lærlingar og TAF-elevar. Når Sølvtrans vel å bygge lokalt er dei også med på å legge grunnlag for neste generasjon av stolte skipsbyggarar."