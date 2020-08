Havila Shipping har skrive ned verdien på skipa sine med over ein halv milliard kroner

Næringsliv

At oljeprisen fall så markant og utbrotet av koronapandemien i første kvartal 2020 har redusert aktiviteten i marknaden der mellom anna fartøya til Havila Shipping opererer. Den reduserte etterspurnaden etter fartøy påverkar Havila negativt, og revurderinga av marknadsutsiktene framover har ført til at reiarlaget har skrive ned verdien av dei fleste av fartøya sine. Bokført verdi på flåten er no på totalt 2,291 milliardar kroner - etter ei nedskrivning på 521 millionar kroner i andre kvartal.

Men - avtalen om restrukturering av selskapet si gjeld blei gjennomført 30. juni - og sikrar reiarlaget "pusterom" ut 2024. Avtalen har gjort at eigenkapitalen er positiv ved utgangen av andre kvartal.

Inntekter på over 400 millionar kroner

Havila Shipping ASA hadde eit resultat før avskrivingar på 40,6 millionar i andre kvartal, mot 75,5 millionar i same perioden i 2019. Dei totale inntektene var på 201 millionar kroner i andre kvartal i år - mot 191,3 millionar i same perioden i fjor.

Dei totale inntektene i første halvår av 2020 var på 409,9 millionar kroner - mot 339,8 millionar i same perioden i 2019. Driftsresultatet før avskrivingar blei på 111,1 millionar kroner - mot 109,8 millionar i same perioden i fjor.

I slutten av juni hadde reiarlaget 23 fartøy som blir styrt frå Fosnavåg - medan seks blir styrt for eksterne eigarar. Tre ankerhandterarar og to PSV-fartøy låg i opplag per 30. juni. Flåteutnyttinga var på 88 prosent eksklusive fartøya i opplag.