Oljedirektoratet skal på mineraltokt med Island Valiant

Næringsliv

Olje- og energiminister Tina Bru kunne torsdag offentleggjere via ein videosnutt på Olje- og energidepartementet si Facebook-side at Island Offshore sitt skip Island Valiant straks skal ut på mineraltokt. Skipet ligg fortøydd ved servicebasen på Hareid no, men blir klargjort for oppdraget i skrivande stund.

Geologar skal vere med på turen, og skal kartleggje havbotnmineral på havbotnen mellom Jan Mayen og Bjørnøya i Norskehavet, fortel Bru i videoen.

Ministeren seier at havbotnen inneheld mineral som samfunnet vil trenge meir av - mellom anna i produksjon av batteri til el-bilar og mobiltelefonar. Toktet blir først og fremst gjennomført for å kartleggje potensialet for utvinning av mineral på norsk sokkel.

Tina Bru ville også på vegner av regjeringa ønske mannskapet på Island Valiant lukke til med oppdraget.