- Dette var det siste vi trengte, positiviteten er erstatta med uro

Næringsliv

– Dette vil vere ein katastrofe for den lokale kompetansen, og for heile den maritime klynga. Dette var det siste vi trengte, positiviteten vi hadde til Kongsberg etter at dei tok over er no erstatta med uro, seier Sverre Thorsø, klubbleiar for Fellesforbundet ved Kongsberg Maritime i Ulsteinvik.