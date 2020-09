Ny brønnbåtkontrakt til Kongsberg Maritime

Næringsliv

Kongsberg Maritime sende onsdag ut ei pressemelding om at dei no har signert kontrakt på det tredje fartøyet i ein serie på tre brønnbåtar, som skal byggast for verdas største brønnbåtreiarlag, Ålesund-baserte Sølvtrans. Dei tre skipa byggast ved Myklebust Verft i Gursken.