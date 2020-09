Krohn Traaseth: - Vi vil få eit meir mangfaldig næringsliv

Næringsliv

Etter eit innlegg frå voldingen Tarjei Munthe Vassbotn i Google og ein lunsjpause, var det tid for Anita Krohn Traaseth på scena i Sjøborg kulturhus. Ho var administrerande direktør i Innovasjon Norge fram til i fjor, og før det administrerande direktør for Hewlett-Packard Norge AS. Ho heldt føredraget "Et Norge i endring - hvilke krav setter det til ledere, og hvilke valg må du ta som arbeidstager?".