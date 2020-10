Ulstein-ordførar Knut Erik Engh om utspelet frå Atle Strandebø:

– Eg deler bekymringa

Ordførar i Ulstein kommune, Knut Erik Engh, seier han har full forståing for at Atle Strandebø og fleire med han er uroa – og seier at dei folkevalde i kommunen jobbar aktivt for å få politikarane på Stortinget til å forstå alvoret av situasjonen.