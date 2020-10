Næringsliv

Atle Strandebø er ikkje kven som helst innanfor den maritime næringa i regionen. 69-åringen har over 45 år lang erfaring verda over innan skipsbyggings- og skipsreparasjonsindustrien, og er framleis aktiv som dagleg leiar for selskapet sitt Saltek AS, som har utført installasjonar og service for verft, på skip og for industriverksemder i Norge og heile verda. Saltek AS blei etablert i 2008, basert på det eksisterande selskapet Strandebø Slipp & Mek. Verksted AS.