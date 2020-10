Næringsliv

I regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2021 går det fram at ein vil vidareføre satsinga på grøn skipsfart og maritim næringa. I det ligg det også at regjeringa ønsker å hjelpe skipsverfta - dei store lokomotiva i den maritime næringa. Men - hjelpa dei får frå regjeringa er svært lita - meiner fleire.