Næringsliv

Tysdag blei det kjent at Gunvor Ulstein går av som konsernsjef i Ulstein Group - ei stilling ho har hatt i nesten 22 år. Ei nyheit som nok kom ganske overraskande på mange - då broren Tore for berre litt over ein månad sidan offentleggjorde at han trekk seg frå oppgåva som visekonsernsjef i Ulstein Group.