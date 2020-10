Næringsliv

Tysdag kom to av Boa Barges sine slepebåtar inn Lyngnesvika med ein av lekterane til selskapet, "Boabarge 33" - som blei bygd om ved dåverande Kleven Verft og levert derifrå i april i år. Lekteren blei så transportert til kysten av Dakar i Vest-Afrika - der «Boabarge 33» skulle nyttast til å plassere ut i alt 21 store betongelement, på 16.000 tonn per element, som skal danne ein bølgjebrytar som er under oppføring.