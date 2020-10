Næringsliv

Koronapandemien har råka stort sett alle delar av lokalsamfunnet, på eitt eller anna vis. Eitt av dei synlege bevisa på konsekvensane av den i vår region var at arbeidsløysa nærmast over natta fauk til vêrs. Spesielt etter at statsminister Erna Solberg og regjeringa innførte dei strengaste tiltaka sidan andre verdskrig 12. mars.