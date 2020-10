Næringsliv

Om du har vore innom Blåhuset dei siste vekene har du nok lagt merke til at ting har skjedd innomhus på kjøpesenteret. For veggane som før var kvite, har no fått ein mørk farge – og nye lamper har blitt montert i taket, for å gje det heile eit meir moderne uttrykk.