Næringsliv

Eigenkapitalavkastinga blei 9,4 prosent i tredje kvartal, og konsernet har no ein forvaltingskapital på 80,4 milliardar kroner. Resultatet etter skatt per no i år var på 420 millionar kroner etter dei første tre kvartala - mot 524 millionar kroner i same perioden i fjor. Det skriv Sparebanken Møre i ei pressemelding torsdag.