Inviterer til ny runde med Næringsteft

Næringsliv

– Vi håper at deltakarar som er motiverte og svoltne på å lykkast vil kunne få ein pangstart i forretningsutviklinga si ved å delta i Næringsteft. Her koplar vi saman gründerar i regionen og viser fram dei gode hjelparane i kunnskapsparkane og verkemiddelapparatet. Vi har også med oss dyktige mentorar frå det private næringslivet som alle ynskjer å bidra til at akkurat DU skal lukkast, fortel Hege Karete Hamre, banksjef for Næringsliv på Søre Sunnmøre i Sparebanken Møre i ei pressemelding.