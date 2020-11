Næringsliv

Havyard sitt komplette hydrogensystem for skip er klart alt i 2021, og konsernet startar difor no eit eige selskap for å møte etterspurnaden frå marknaden etter løysinga - som gjer at også større skip kan segle lengre avstandar med nullutslepp. Og - det selskapet er det ulsteinvikaren Kristian Osnes som skal leie. Det skriv Havyard i ei pressemelding torsdag.