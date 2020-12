Næringsliv

Havila kunne i ei pressemelding torsdag offentleggjere at Havila Shipping ASA har blitt tildelt nye kontraktar med Equinor Energy AS - for PSV-fartøya Havila Charisma og Havila Foresight. Kvar kontrakt er for ein fast periode på tre år - i direkte fortsetjing av noverande kontraktar.