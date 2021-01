Næringsliv

Maritim Forening for søre Sunnmøre (MAFOSS), med dagleg leiar Jan Thormodsæther i spissen, er ikkje einige i at byråkratane i forvaltningsorganet GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) sjølve skal bestemme kvar dei vil ha hovudkontoret sitt når GIEK og Eksportkreditt blir slått saman. Det skriv MAFOSS i ei pressemelding fredag.