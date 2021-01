Næringsliv

Hareid-baserte Ulmatec Handling Systems AS på Raffelneset på Hareid har signert kontrakt med ein stor internasjonal aktør - på levering av fire såkalla AHC E-LARS-system. Dette er eit aktiv hiv-kompensert system, som kompenserer for bølgjerørslene på båten - noko som gir optimale arbeidsforhold for ROVar (fjernstyrte undervassfarkostar).