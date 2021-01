Ulstein Group må nedbemanne

Næringsliv

I ei pressemelding frå Ulstein Group fredag går det fram at konsernet må gjennom omstrukturering og nedbemanning. Dei peikar på sviktande marknad og ingen store, nye ordrar det siste året som årsak til at ein no må ta grep for å tilpasse organisasjonen. Det betyr at dei fleste norske selskapa i konsernet må bu seg på nedbemanning.