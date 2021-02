Hyperthermics-teknologi på verdas største landbaserte oppdrettsanlegg

Næringsliv

World Heritage Salmon blir bygd for å bli verdas grønaste oppdrettsanlegg. Her skal eit Hyperthermics-anlegg årleg gjere om 120.000 tonn slam til energi og protein som kan seljast - inne på sjølve oppdrettsanlegget. Det skriv Ulsteinvik-baserte Hyperthermics i ei pressemelding tysdag.

- Dette er ein svært viktig intensjonsavtale for oss, seier Erlend Haugsbø, administrerande direktør i Hyperthermics AS.

Oppdrettsanlegg på land og anlegg med lukka merdar er eit viktig satsingsområde for selskapet.

- Oppdrettsnæringa gjer ein stor innsats for å bli grønare og samtidig skape konkurransefortrinn i forhold til produksjonskostnadar, så vi ser eit stort potensial her. Det er spesielt gledeleg at vi blir invitert av eit lokalt selskap i Hofseth-gruppen. Prosjektet vil bidra til ei betydeleg verdiskaping for regionen og gir både Hyperthermics og våre lokale leverandørar ei unik moglegheit for ytterlegare innovasjon og vekst, seier Haugsbø.

- Det reinaste oppdrettsanlegget verda har sett

World Heritage Salmon skal byggast i ei nedlagt olivingruve i Raudbergvika (Røbbervika) på Sunnmøre, tett på innløpet til verdsarvområdet Geirangerfjorden. Det stiller heilt spesielle miljø- og klimakrav til planlegging, bygging og drift.

- Vi skal bygge det reinaste oppdrettsanlegget verda har sett, seier konsernsjef Roger Hofseth i Hofseth-gruppen.

- Det er spanande å ha eit lokalt selskap som Hyperthermics med oss på laget. Vi trur på selskapet og teknologien deira. Hyperthermics kan bli ein stor og viktig leverandør til oppdrettsnæringa, seier Hofseth avslutningsvis.