Næringsliv

Vikebladet Vestposten har i lengre tid kjent til at Green Yard Kleven og tidlegare eigarselskap Hurtigruten har forhandla tett om fleire nye kontraktar. Dei to aktørane har samarbeidd godt gjennom mange år – blant anna under bygginga av ekspedisjonscruiseskipa MS "Roald Amundsen" og MS "Fridtjof Nansen". Under den siste fasen av bygginga av desse skipa – eigde Hurtigruten verftet sjølv.