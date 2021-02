Resultat på over ein halv milliard i 2020

Næringsliv

– 2020 har vore eit år som føyer seg inn i historiebøkene, både frå eit samfunnsperspektiv, men også for banken. Vi har fått testa eigenskapar som vi veit vil bli viktige også i tida som kjem, og eg er svært fornøgd med at vi gjennom heile perioden har haldt stø kurs gjennom god bankdrift, høgt aktivitetsnivå – og ikkje minst tilpasningsdyktige tilsette som har lagt ned ein betydeleg innsats for kundane våre, seier administrerande direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.