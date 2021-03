Næringsliv

Dei fire selskapa HAV Design AS (tidlegare Havyard Design & Solutions AS), HAV Hydrogen AS (tidlegare Havyard Hydrogen AS), Norwegian Electric Systems AS og Norwegian Greentech AS samlar kompetanse og erfaring i eit nytt konsern, HAV Group ASA. Det blir gjort for å styrke og synleggjere selskapa sin miljøteknologi. Det skriv Havyard Group i ei pressemelding måndag.