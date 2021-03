Arbeidarpartiet:

Vil fremje tiltak som kan få nybyggingsverfta gjennom krisa

- Vi ser kor viktig det er for samfunnet at Ulstein Verft og andre store nybyggingsverft kjem seg gjennom krisa. Derfor er det viktig at vi som representerer politikarane støttar opp om ordningar som gjer at dei kan kome seg opp av bølgjedalen.